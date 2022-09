Meret, restare al Napoli è l’opzione giusta, si lavora al rinnovo

Alex Meret sarà il portiere titolare del Napoli, dopo l’operazione Navas sfumata all’ultimo momento. Ora è giusto lavorare per il rinnovo del suo contratto che scadrà il prossimo anno, come sottolinea oggi Il Mattino. Il contratto con il Napoli scadrà a giugno 2023, questo vuol dire che già da gennaio potrebbe accordarsi con un altro club a parametro zero per la stagione 2023-24, ma questa è un’ipotesi che il club azzurro vuole scongiurare ad ogni costo. L’agente Federico Pastorello è a lavoro per trovare una soluzione. Rimanere a Napoli ancora a lungo è l’opzione migliore, ma prima di tutto Alex vuole garanzie di natura tecnica. Certo, le prestazioni di questa stagione potrebbero essere decisive. Una stagione da protagonista gli consentirebbe di non avere antagonisti e quindi accettare di buon grado il rinnovo. Diversamente le strade si potrebbero dividere e a quel punto il Napoli rischierebbe davvero di perderlo a zero. Al momento i rapporti tra il club e il suo entourage sono ottimi e si aspetta solo l’occasione giusta per sedersi al tavolo e parlare di futuro. Futuro che Meret spera possa essere ancora più azzurro con il ritorno in Nazionale. È campione d’Europa, ma il sogno è quello di essere ancora protagonista con l’Italia.