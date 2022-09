Luciano Spalletti: “Il successo contro la Lazio? La Champions sarà una bella esperienza per i ragazzi”

Il Napoli vince sul campo della Lazio in rimonta per 1-2, grazie ai gol di Kim e Kvaratskelia. Ai microfoni di Sky le parole del tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. “Il successo contro la Lazio fa capire che siamo sulla buona strada, ma che ogni tanto siamo troppo leggerini. A cosa mi riferisco? Abbiamo perso ogni tanto dei palloni che per le qualità che abbiamo, non possiamo essere così poco attenti. Sui nuovi arrivati dico che abbiamo uno scouting molto preparato, hanno visto in questi ragazzi adatti e con caratteristiche adatte al nostro gioco. Kvaratskelia? Ha giocato anche in Russia, ma qui è una piazza particolare che quando vengono da noi, c’è dello scetticismo. Per quanto riguarda Kim, voi lo avete visto ballare, ma sin dal primo giorno di allenamento ha fatto capire quanto è diligente. Il georgiano? Quando cammina sembra avere una camminata ciondolante, però sul campo ha tiro e grande precisione. La Champions sarà un bel palcoscenico per questi ragazzi, vorrei che fossero più allegri e mostrassero tutta la loro personalità. Il ritiro? A noi non ci piacciono i voli transoceanici, pensiero del club, per tenere i ragazzi comodi. Meret e Sirigu sono il secondo e terzo portiere della nazionale, di meglio non possiamo avere. Vorrei che l’estremo difensore friulano fosse meno timido e gli fa male quando viene messo sempre messo in discussione. Sirigu è diverso che ogni tanto caccia l’urlo che potrebbe far bene a Meret”