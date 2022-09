Frenata in campionato per il Liverpool in vista dell’impegno con il Napoli in Champions League. Nonostante le due vittorie di fila la squadra di Klopp pareggia 0-0 in casa dell’Everton nel derby della 6a giornata di Premier League. Nessun turnover per i Reds, che schierano tutti i titolari ma non riescono ad abbattere il muro eretto da Pickford complice anche i pali, colpiti pure dai Tooffes che si vedono pure annullare un gol. Liverpool che ora sale a 10 punti in classifica al 5° posto