LIVE SERIE A – Lazio-Napoli (03/09/2022)

Arbitro: Sozza; Ass1: Rocca; Ass2: Vono; IV: Serra; VAR: Fabbri; AVAR: Ranghetti

Questa sera allo stadio “Olimpico” di Roma, fischio d’inizio alle ore 20,45, i padroni di casa della Lazio sfideranno il Napoli per la quinta di campionato. Si preannuncia una partita spettacolare, tra due squadre che cercheranno riscatto dopo i pareggi contro Sampdoria e Lecce. Gli ex Sarri e Hysaj contro il loro passato, mentre gli azzurri vorranno riprendere il cammino, dopo la gara non positiva contro i salentini. Nel Napoli mancherà solo l’infortunato Demme. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione