Lazio-Napoli – Nonostante alcune restrizioni, all’Olimpico ci sarà il pienone

Stasera all’Olimpico di Roma, si affronteranno, per la quinta giornata di campionato di Serie A, la Lazio ed il Napoli, in uno stadio, dove, stando a quanto riportato dal portale Lalaziosiamonoi.it, ci sarà il pienone, circa 40mila tifosi. “Non male, considerando anche le restrizioni decise per la gara: i tifosi della Lazio residenti fuori regione hanno potuto acquistare un biglietto (esclusivamente in Sud) solo se possessori della tessera del tifoso. Stesso obbligo per quelli del Napoli, da qualunque regione provengano. In merito al settore ospite, in Curva Sud è stata ridotta la capienza a 2800 posti”.