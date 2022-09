Lazio-Napoli 1-2 – “Il Napoli vola più in alto delle ali della Lazio”, il commento della SSCN

Il Napoli, stasera all’Olimpico, ha battuto la Lazio per 1-2, per la quinta giornata di campionato di Serie A, questo è il commento della SSCN alla vittoria azzurra. Il Napoli vola più in alto delle ali della Lazio e si arrampica sul tetto dell’Olimpico scalando il suo K2. La K di Kim che di testa porta il Sol Levante nel cielo di Roma. E la K di Kvaratskhelia che rimette la sua stella a brillare nella Città Eterna. Il Napoli batte la Lazio con una rimonta strepitosa, spettacolare ed autorevole. Segna per primo Zaccagni con un bellissimo destro nell’angolo. Ma da lì comandiamo noi. Prima un palo di Kvara che affila la sua spada. Poi lo stacco di Kim Minjae, l’Ultimo Imperatore che colpisce come un rombo di tuono nella notte. E appena scocca l’ora di gioco sale all’orizzonte la cometa di Kvara che dipinge d’azzurro l’Universo della Capitale. Vince il Napoli, il K2 si staglia impetuoso nel cielo dell’Olimpico.