Il commento di Spalletti sul mercato del Napoli

Commento in conferenza stampa

Il mercato è finito e Spalletti si dichiara così: «Soddisfatto». Bene.

Ma sia chiaro: «Sono felicissimo di essere l’allenatore del Napoli e le mie ambizioni sono di un livello enorme, ma non garantisco niente: se non vinci hai fallito, vincere o morire, e a me garba campare. Per terra, non per aria: bisogna essere equilibrati e guardare anche gli altri. Io non so se vinco, la direzione è quella, ma avete visto chi è andato via o vi serve lo schema?».

Si riferisce a Koulibaly, Insigne, Ospina, Mertens e Fabian, tanto per citare gli esempi più illustri. E in risposta alle critiche sul turnover andato in scena mercoledì, in occasione della partita pareggiata 1-1 con il Lecce, puntualizza: «L’unica via per far diventare calciatori del Napoli quelli arrivati è farli giocare. Altrimenti è difficile». Proprio come la partita con la Lazio.

Fonte: CdS