Giovanni Di Lorenzo: “Stasera ci siamo rifatti dopo il pari contro il Lecce”

Il Napoli vince sul campo della Lazio per 1-2, riscattando il pareggio contro il Lecce del “Maradona”. Ai microfoni di Sky le parole del terzino destro e capitano degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. “Siamo contenti per la vittoria di questa sera, ci tenevamo a riscattare il pari interno contro il Lecce e lo abbiamo fatto con pieno merito. Noi siamo un gruppo nuovo, non ci voleva il pareggio contro i salentini, ma c’è tempo per riprenderci. Per quanto riguarda la classifica, ora non la guardiamo, siamo solo all’inizio e quindi poi con il tempo tireremo le somme”.

La Redazione