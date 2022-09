[Formazioni] Lazio/Napoli, due ballottaggi per Sarri. Mossa a sorpresa per la difesa azzurra

Questa sera allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio ore 20,45, si giocherà uno dei big-match della quinta di campionato tra la Lazio e il Napoli. Per i padroni di casa due i ballottaggi della vigilia. A centrocampo Vecino in leggero vantaggio su Luis Alberto, mentre in attacco Felipe Anderson la dovrebbe spuntare su Pedro non al 100%. Per il resto recupero di Romagnoli in difesa. In casa partenopea tornano dal primo minuto Rrahamani, Mario Rui, Lobotka, Kvaratskelia e Zielinski. In difesa a sorpresa Juan Jesus potrebbe giocare al posto di Kim Min Jae.

Fonte: CdS