Questo pomeriggio si è giocato di Liverpool tra i padroni di casa dell’Everton e i reds di Kloop, primi avversari del Napoli in Champions, mercoledì 7 Settembre alle ore 21,00. Per il Liverpool non arrivano buone notizie dall’infermeria. Infatti ad inizio ripresa è uscito per infortunio Fabio Carvalho, perciò sarà in dubbio per la sfida del “Maradona”.

La Redazione