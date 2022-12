Dachi Tsurtsumia (Giorn. georgiano): “Fratelli napoletani è un onore per me far parte di questo fantastico viaggio insieme a voi”

Dachi Tsurtsumia scrive sul suo profilo twitter:

Factory della Comunicazione

“Sono l’uomo più felice del mondo in questo momento. Fratelli napoletani è un onore per me far parte di questo fantastico viaggio insieme a voi. Vi amo tutti”