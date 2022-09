Il Napoli vince in rimonta per 1-2 sul campo della Lazio allo stadio Olimpico e per 24 ore è in testa alla classifica assieme al Milan. In gol per i padroni di casa Zaccagni, per gli azzurri Kim Min Jae e Kvaratskelia. Ecco le marcature con la radiocronaca di Carmine Martino.

La Redazione