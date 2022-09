Alla Serie A solo quattro ore di luce sui campi

Novità in serie A – Mentre in Europa si lavora per istituire un tetto al prezzo del gas, in Italia il governo mette a punto il piano di risparmi per ridurre i consumi di energia. E si studia come procedere con controlli e sanzioni nelle case. Protagonista della stretta sarà inevitabilmente il riscaldamento. Termosifoni di abitazioni e uffici dovranno scaldare meno e per un tempo più ridotto. E tutti saranno chiamati ad avere comportamenti più virtuosi per abbassare la bollette del metano e della luce e contribuire a rendere in prospettiva il Paese indipendente dalle forniture russe. Anche negli stadi a partire da oggi l’accensione delle luci sarà ridotta così da non superare il tetto massimo di utilizzo delle quattro ore complessive: lo ha deliberato ieri l’assemblea dei 20 club di serie A. Fonte: Il Mattino