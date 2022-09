V. Capuano, pizzaiolo: “E’ molto simpatico. Di lui ne sentiremo davvero parlare”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Vincenzo Capuano, pizzaiolo: “Ostigard è un tipo davvero simpatico, ieri in pizzeria è stata una vera sorpresa. È sempre difficile portare la cultura della pizza napoletana a chi non è delle nostre parti, ma lui è uno a posto. Di lui ne sentiremo davvero parlare, è un gran bravo ragazzo e anche un amante della pizza. Non ha lasciato nulla nel piatto (ride ndr). Come sta? Demme è una persona speciale, ama Napoli e la sceglie tutti i giorni. Umanamente è innamorato di questo ambiente e questa è la base per superare ogni infortunio. Poi è chiaro c’è tanta frustrazione per non poter giocare, ma la supererà. Il rapporto con Demme? Lo conosco dai tempi di Lipsia, veniva qui spesso da turista. Io poi non sono un grande esperto di calcio, quindi era un mio cliente anche prima che firmasse con gli azzurri. Una pizza dedicata ad un trofeo del Napoli? Utilizzerei i colori della nostra città, ma soprattutto la regalerei a tutti. Nessuno pagherebbe nulla!”.

Premi qui per altre notizie

Fonte: Radio Punto Nuovo