Ultime Lazio – In vista della sfida contro il Napoli, un dubbio in attacco per Sarri

Domani sera la Lazio affronterà allo stadio Olimpico il Napoli, sfida valevole per la quinta giornata di campionato. Mister Sarri rischia però di fare a meno di Pedro. Lo spagnolo ex Chelsea e Barcellona ha ancora problemi alla caviglia, accentuata nella sfida contro la Sampdoria. Nelle prossime ore si capirà se si è fermato nella partitella a scopo precauzionale oppure no, ma resta in dubbio per domani sera. Recuperano invece Romagnoli e Felipe Anderson.

La Redazione