Il Napoli è nel girone A con Ajax, Liverpool e Glasgow Rangers e mercoledì prossimo gli azzurri esordiranno in casa alle ore 21,00 contro i “reds”. Nel frattempo il club inglese e i lancieri annunciano i loro acquisti, attraverso i profili twitter.

Our new number 21 😌

🗣️ @arthurhromelo described joining Liverpool as a 'dream' during his first interview as a Reds player ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022