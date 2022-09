UFFICIALE – Aubameyang al Chelsea e Gnonto al Leeds

Il calciomercato non è stato importante solo in Italia, ma ha regalato gli ultimi botti anche in Premier League. Il Chelsea ad esempio che ha speso quasi 279 milioni di sterline, ha acquistato dal Barcellona Aubameyang, mentre in Spagna è andato Marcos Alonso. Invece il classe 2003 Gnonto, protagonista dell’Italia di Mancini nel corso della Nations League, andrà a giocare nel Leeds dove ha firmato un contratto fino al 2027.