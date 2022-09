Spalletti mette in soffitta il 4-2-3-1: contro la Lazio si torna alle origini

La scelta di rivoluzionare il Napoli contro il Lecce non ha pagato e quindi si torna al 4-3-3 contro la Lazio: Spalletti fa mea culpa e le risposte negative date dai nuovi andranno gestite nel corso della stagione, ma per ora si torna alla formazione che aveva impressionato nelle prime due giornate. In difesa, nonostante la buona prova di Ostigard, tornerà Rrahmani, come anche Mario Rui che potrà dare maggior contributo al palleggio con la sua qualità. La stessa che non manca a Lobotka, vero intoccabile del Napoli, affiancato da Zielinski e Anguissa. In attacco è ballottaggio a destra tra Politano e Lozano, ma il messicano parte favorito, mentre a sinistra torna Kvaratskhelia, nonostante la buona prova di Elmas. Maggiori indicazioni si avranno dalla rifinitura di oggi, quando Spalletti e la squadra si dedicheranno maggiormente allo studio dell’avversario per preparare la trasferta dell’Olimpico.

Fonte: Il Mattino