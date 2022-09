Rai – Entro la fine del mese pronto il contratto di Meret

Il mercato si è concluso, ed il nuovo portiere al Napoli non è arrivato, Meret sarà il titolare, ed è pronto al rinnovo, come sottolinea Ciro Venerato, ai microfoni di Tg Sport su Rai Due. “Pronto, entro la fine del mese di settembre, il contratto di Alex Meret. Il club azzurro contatterà in settimana Federico Pastorello, agente del giocatore, per definire tutti i dettagli del contratto. L’offerta del club partenopeo è di 1.2 milioni all’anno più 300 mila euro di bonus facilmente raggiungibili con una durata del contratto di 5 anni”.