QUAL. MONDIALI FEMMINILI – Moldova-Italia 0-8, le azzurre riprendono alla grande dopo gli Europei

Dopo gli Europei l’Italia del c.t. Milena Bertolini torna a giocare le gare di qualificazioni ai prossimi mondiali nel 2023 in Australia-Nuova Zelanda. Le azzurre hanno affrontata la Moldova e la partita non ha mai avuto storie. Nel primo tempo la squadra di Bertolini va avanti per 3-0, con i gol di Giugliano, Giacinti e Caruso. Nella ripresa a segno Bonfantini, poi tre reti ancora di Caruso e infine Giacinti. E’ in corso la sfida tra Croazia e Svizzera e se le elvetiche non dovessero vincere l’Italia staccherebbe il pass per i Mondiali con un turno d’anticipo.

A fine gare le parole del c.t. Milena Bertolini: “Questa sera ci tenevamo a vincere con un punteggio del genere farà bene al morale. Adesso ci concentreremo in vista della sfida decisiva contro la Romania, per qualificarci ai prossimo mondiali”.

Moldova – Italia 0-8: il tabellino del match

Reti: al 26′ pt Giugliano M. (Italia D) , al 32′ pt Giacinti V. (Italia D) , al 38′ pt Caruso A. (Italia D) , al 14′ st Bonfantini A. (Italia D) , al 19′ st Caruso A. (Italia D) , al 33′ st Caruso A. (Italia D) , al 37′ st Giacinti V. (Italia D), 96′ Di Guglielmo (Italia D).

MOLDAVIA D: Cerescu C. (dal 1′ st Cernitu A.), Cojuhari V. (dal 12′ st Catarau M.), Colesnicenco N., Doiban C. (dal 42′ st Vlas L.), Gutu F. (dal 1′ st Covali F.), Mardari D., Mitul V., Munteanu N. (Portiere), Sivolobova A., Tabur C., Topal I.. A disposizione: Brinza A., Catarau M., Cernitu A., Covali F., Druta B., Dumic E. (Portiere), Panova M. (Portiere), Railean E., Terentiev O., Vlas L.

ITALIA D: Bartoli E. (dal 12′ st Di Guglielmo L.), Boattin L. (dal 1′ st Soffia A.), Bonfantini A., Caruso A., Filangeri M., Giacinti V., Girelli C., Giugliano M., Giuliani L. (Portiere), Lenzini M., Rosucci M. (dal 1′ st Greggi G.). A disposizione: Aprile R. (Portiere), Cantore S., Catena M., Di Guglielmo L., Galli A., Glionna B., Greggi G., Piemonte M., Schroffenegger K. (Portiere), Simonetti F., Soffia A., Tortelli A.

La Redazione