Piotr ha sofferto la scorsa stagione, Spalletti ha capito dove è meglio che giochi

Non si era conclusa bene l’ultima stagione di Zielinski (8 gol totali, quasi tutti nella prima parte): una sola rete in campionato nel girone di ritorno, tante panchine, qualche difficoltà tattica a giocare spalle alla porta, a pochi passi da Osimhen. Spalletti l’ha capito, per recuperarlo è tornato al 4-3-3, da mezzala Zielinski – partendo da centrocampo frontale all’area avversaria – ha segnato con uno dei suoi inserimenti a Verona ed è tornato centrale nella costruzione del gioco, ha quella rabbia agonistica che aveva in parte smarrito. In estate, oltre all’ipotesi Lazio mai realmente decollata nonostante la corte di Sarri, c’è stato un tentativo concreto del West Ham. Risposta? No, grazie. Zielinski è rimasto a Napoli per riscattarsi: è a buon punto, serviranno ulteriori conferme. Già da domani.

Fonte: CdS