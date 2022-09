Ounas, il saluto a Napoli ed ai napoletani: “Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia”

Adam Ounas è un nuovo giocatore del Lille, e dopo l’ufficializzazione arrivata ieri sera, il giocatore, ormai ex Napoli, attraverso i social, saluta i napoletani, e Napoli. “Cari napoletani, è arrivato il momento di dire addio. Addio a questa bella città e a questo club emblematico. Vi lascio con la sensazione di essere cresciuti, di aver imparato. Sono orgoglioso di aver indossato questa maglia. Sono stati anni incredibili, che porterò sempre con me.

Prima di andarmene, vorrei dire grazie: ai miei compagni di squadra e allo staff del club per i momenti trascorsi insieme, dentro e fuori dal campo. A voi, fan, per il brivido che mi hai dato e per la forza che mi ha dato. E in questa città, dove non mi è mai mancato nulla.

È stato un onore rappresentare questo grande club. Vi auguro tutto il meglio per il futuro e spero che ci incontreremo di nuovo. Forza Napoli Sempre!”