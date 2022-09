Ostigard conteso da molti club, ma ha voluto solo il Napoli

Leo Ostigard, nell’ultima con il Lecce, è stato uno dei migliori in campo, distinguendosi per la bravura e la tenacia. Come sottolinea ilmattino.it, il difensore norvegese è stato obiettivo di molti club questa estate, ma il Napoli è la squadra che ha voluto. È stato tra le poche note liete contro il Lecce Leo Ostigard, difensore norvegese appena arrivato dalla Premier League via Genoa. Su di lui nell’ultima estate c’erano tanti club ma la volontà è sempre stata chiara sin dal primo momento.

«Abbiamo portato con l’agente di Ostigard il giocatore al Napoli. La possibilità di giocare con la maglia del Napoli è sempre stato il suo grande obiettivo. C’erano tanti club e abbiamo fatto contento il calciatore portandolo a Napoli» ha svelato Luca Ariatti, intermediario della trattativa, a Radio Kiss Kiss.