ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “L’Italia di Bertolini è ad un passo dalla qualificazione ai prossimi mondiali”

Nel corso di One Station Radio, per la rubrica “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questo fine settimana la Serie A Femminile si fermerà per il doppio impegno della Nazionale, allenata dalla ct Bertolini. Questo pomeriggio, alle ore 17:30, andrà in scena la sfida con la Moldova. Martedì, invece, ospiterà a Ferrara la Romania: tanti saranno i tifosi i quali assisteranno alla partita. Se l’Italia dovesse battere entrambe le avversarie, avrebbe la matematica certezza della qualificazione ai prossimi Mondiali, che si disputeranno nel 2023 in Nuova Zelanda. Si tratterebbe della seconda qualificazione consecutiva al torneo internazionale, a differenza degli uomini di Mancini. Auguriamo un grosso in bocca al lupo alle ragazze della Nazionale, soprattutto dopo la delusione dell’Europeo, non andato come sperato. Chiaro che in un processo di crescita frenate brusche possono essere rilevanti per il futuro. Avranno una voglia matta di proseguire il loro percorso di crescita avviato”.

Factory della Comunicazione

La Redazione