Notti Champions: contro il Liverpool si va verso il sold out

Le notti europee fanno sempre bene a una città e una squadra come Napoli: dopo l’ottima risposta contro Monza e Lecce da parte del pubblico, si va verso il sold out anche per la sfida contro il Liverpool che aprirà la stagione europea dei partenopei. La vendita dei biglietti partirà alle 15 fino alle 23:59 con la prelazione per gli abbonati che avranno diritto a uno sconto del 20% sul tagliando (gli abbonati potranno acquistare solo un biglietto). Poi, da lunedì alle 12 partirà la vendita libera per tutti, gli abbonati non avranno più la prelazione sull’acquisto dei biglietti ma potranno comunque avere ancora accesso alla tariffa ridotta. Questi i prezzi per la sfida contro il Liverpool: tribuna Posillipo 100 euro, tribuna Nisida 75, tribuna Family 10,00 euro (e 5 per gli under 12), distinti anello superiore 70, distinti anello inferiore 35, curva anello superiore 50 e anello inferiore 25. Questi i prezzi riservati agli abbonati 2022-23: tribuna Posillipo 80 euro, tribuna Nisida 60, tribuna Family 10 euro (e 5 l’under 12), distinti anello superiore 56, anello inferiore 28, curva anello superiore 40,00, inferiore 20. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 biglietti sul sito Ticketone con la modalità on line, oppure presso i punti vendita autorizzati.

Fonte: Il Mattino