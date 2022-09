Niente gol all’Olimpico per Osimhen, quale migliore occasione per sfatare questo tabù

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è nato per fare gol, e quando non succede mette il broncio e sbatte i pugni, lui vuole segnare. Il digiuno non gli va bene, e magari dopo due gare senza gol, contro la Lazio sarà l’occasione propizia, anche perchè il nigeriano all’Olimpico non ha mai segnato, come sottolinea oggi Il Mattino. E allora la testa è già alla prossima partita, quella di domani sera all’Olimpico di Roma contro la Lazio, avversario contro il quale ha già segnato: una sola volta nella gara del 2021, quando il Napoli vinse agilmente per 5-2. Poi niente. Ma soprattutto niente gol all’Olimpico: né contro la Lazio né contro la Roma. E quale migliore occasione di domani sera per sfatare il tabù? Lo sa bene il nigeriano che infatti sogna di interrompere il digiuno che va avanti da più di 180 minuti in campionato con un gol a Roma. Magari anche con un gol decisivo. Sì, perché vincere all’Olimpico contro la Lazio vorrebbe dire rilanciare la candidatura degli azzurri per le parti più prestigiose della classifica. I due pareggi (con Fiorentina e Lecce) hanno rallentato la corsa del Napoli, ma non l’hanno certamente fermata. Così come non si è fermato Osimhen. Al massimo sta prendendo fiato. Per poi ripartire a modo suo: a tutta velocità e con in testa la prossima porta da centrare. Solo così lo vedremo sorridere ancora. Come un bambino felice al quale hanno restituito le caramelle.