Napoli-Navas, ieri il club ha atteso invano fino alle 23

Il Napoli ieri ha sperato fio all’ultimo di avere Keylor Navas ma purtroppo il tutto è terminato con il comunicato delle ore 22,00 del portiere costaricense. Eppure con l’estremo difensore l’accordo c’era, compreso l’ingaggio, ma è mancata l’intesa per la buonuscita con il Psg. Il “Gato” non voleva rinunciare ai 9 milioni d’ingaggio e la società transalpina non ha mollato, compreso la questione della rescissione del contratto. Senza contare, come riporta il Corriere dello Sport, che fare tutto in un giorno era complicato. Ora non resta che riallacciare i contatti con l’agente di Meret Pastorello per il rinnovo fino al 2027 che era in un cassetto, visto che era ormai era tutto concluso da Luglio, prima di questo valzer di portieri, chiuso ieri sera alle ore 23,00.

La Redazione