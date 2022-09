Morta Lady Corcione, la donna che decise il destino del Napoli

È scomparsa a 90 anni Aurora Sandoval Corcione. Venezuelana, era rimasta giovanissima vedova di Antonio Corcione, imprenditore di Padula che aveva fatto fortuna a Caracas e, dopo essere rientrato in Italia, era diventato socio del Napoli. Dopo la sua scomparsa era rimasta una cospicua quota di azioni in vendita. E la trentaseienne Aurora Corcione, alla fine di estenuanti trattative, decise di accettare la proposta di Corrado Ferlaino, giovane ingegnere appassionato di corse in auto e calcio.

Una storia raccontata dal presidente dei due scudetti nel libro “Achille Lauro il Comandante tradito” scritto con il giornalista Toni Iavarone per Minerva Edizioni. Ferlaino, salendo le scale anziché prendere l’ascensore nel palazzo dove abitava la famiglia Corcione in via Manzoni, arrivò prima degli altri aspiranti acquirenti e aprì la trattativa con la signora Aurora. «Mia madre non appoggiava nessuno degli altri soci, voleva soltanto vendere le azioni di mio padre perché era rimasta vedova giovanissima e aveva due figli piccoli. Chi si era recato da lei aveva proposto circa 65 milioni di lire mentre Ferlaino presentò una proposta verbale di 120», racconta Giovanni Corcione, nato in Venezuela come la sorella Raffaella. «Li ricordo ancora tutti quei soci sistemati in varie stanze della nostra casa».

Lauro ritenne troppo alta l’offerta di Ferlaino. La signora Aurora si irritò per quella “intromissione” e lo disse al Comandante. L’affare venne chiuso nel gennaio del 1969 per 70 milioni e l’acquisto di quelle azioni, oltre all’appoggio dell’armatore già sindaco di Napoli, consentì all’ingegnere di diventare presidente. Nel Napoli vi sarebbe stato spazio anche per Giovanni Corcione, che ha ricordato la figura del padre nel libro “Antonio Corcione con l’azzurro nel cuore”. «Nel 1984 Ferlaino mi affidò l’incarico di dirigente accompagnatore delle squadre giovanili e rimasi nel club che mio padre aveva tantissimo amato per dieci anni, entrando anche nel consiglio d’amministrazione quando il club era passato sotto la guida delle famiglie Gallo, Moxedano e Rivelli». I funerali di Aurora Sandoval Corcione, la donna che scrisse una pagina della storia del Napoli con quella cessione di azioni a Ferlaino, sono fissati oggi alle ore 10 presso il Convento di San Francesco a Padula, in provincia di Salerno. Fonte: Il Mattino