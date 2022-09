Mini abbonamenti per la Champions e i precedenti contro il Liverpool

Con l’arrivo della Champions League arrivano anche i mini abbonamenti per i tifosi del Napoli: da ieri è iniziata la vendita di un abbonamento per assistere alle tre partite interne del girone, l’acquisto sarà consentito a tutti i possessori di Fidelity Card SSC Napoli Fan Stadium, acquistabile sia online che presso i punti vendita. Questi i prezzi dei mini abbonamenti per le tre partite di Champions: tribuna Posillipo 240 euro, tribuna Nisida 180 euro, distinti anello superiore 168 euro, anello inferiore 84 euro, curva anello superiore 120 euro, anello inferiore 60 euro. Contro il Liverpool il Napoli ha registrato grandi incassi, come in occasione della vittoria per 1-0 del 2018, quando a spingere gli azzurri furono 37 mila persone e l’anno dopo si fece meglio con 40 mila, ma il record di incassi spetta al ritorno degli ottavi giocati contro il Real Madrid, quando con 56 695 spettatori l’incasso fu di 4.484.302 euro.

Fonte: Il Mattino