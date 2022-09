Liste A e Uefa oggi il deposito entro le 24

COPPE EUROPEE

La lista Uefa per la fase a gironi di Champions, Europa League e Conference andrà depositata entro la mezzanotte di oggi e non potrà più essere modificata fino alla scadenza del 2 febbraio 2023. Massimo 25 calciatori over 21, di cui 17 liberi, (almeno) quattro formati nel club e (massimo) quattro formati in vivai italiani. In lista B gli Under 21 senza limiti, a patto che siano tesserati per quel club da almeno due stagioni.



LISTA SERIE A

Entro la mezzanotte di oggi andrà depositata anche la lista dei 25 calciatori over (in questo caso over 22). Lasciando libera una o più caselle, è possibile aggiungere poi calciatori tesserati a mercato chiuso, senza dover attendere gennaio. In ogni caso, una sola volta in stagione, fuori dai periodi di mercato, i club possono sostituire due calciatori contemporaneamente.

Fonte: CdS