L’attacco contro il Lecce? Due promossi e due bocciati

POLITANO 6,5

Pezzella lo costringe ad essere assai accorto, si fa ammonire per una scivolata che non ha molto senso però il primo pericolo creato è il suo ed è suo pure l’assist per Elmas. Che peccato per il diagonale che esce di due centimetri sull’ultima palla prima di uscire.

RASPADORI 5

Hjulmand lo costringe ad abbassarsi in maniera eccessiva, difficile poter fare danni quando di parte da così lontano. Più centrocampista che punta, pensa più a rincorrere che a farsi rincorrere. Serve qualità là nel mezzo, non uno che mette legna e quantità.

ELMAS 6,5

Tenta la giocata acrobatica al 4’ ma chiaro che paga il prezzo di un asse inedito con Olivera. Suo è il tocco spietato, da killer, nell’area del Lecce che sblocca la partita con il gol dell1-0, poi è sempre tra i più attivi anche quando la squadra passa al 4-3-3 nella ripresa. Ovvio che debba essere sacrificato.

OSIMHEN 5

Poco lo cercano, poco si fa cercare. A volte è irritante. Sull’azione dell’1-0 fa ogni cosa giusta, compreso il movimento che aiuta Politano. Baschirotto usa anche le mani per sopperire alla sua potenza fisica. Sfiora di testa il gol ma toglie la palla d’oro a Kvara. Non è così che deve fare.