Immobile affronterà il Napoli senza il suo amico (nemico per un giorno) Insigne

Domani il Napoli affronterà la Lazio di Sarri e di Ciro Immobile, che per una volta non avrà di fronte il suo amico di sempre Lorenzo Insigne, come sottolinea oggi Il Mattino. Intanto aspetta il Napoli che per la prima volta affronterà senza il suo amico di sempre e nemico per un giorno Lorenzo Insigne. Il napoletano è volato in Canada dove sta provando a risollevare le sorti del Toronto e sabato sera certamente sarà in prima linea davanti alla tv per seguire la sfida tra il «suo» Napoli e il suo amico Immobile. Cuore diviso no, ma un occhiolino all’attaccante della Lazio lo farà di sicuro. Magari rimpiangerà anche quelle chiacchierate (condite da tante risate) nel sottopassaggio che porta al terreno di gioco, i selfie e gli abbracci, proprio come Immobile che certamente gli manderà un messaggino prima o dopo la partita. Per Ciro, infatti, quella contro gli azzurri non è mai una partita come le altre. Nei 18 precedenti ha segnato 7 gol e servito 3 assist ma nell’arco della passata stagione è rimasto a secco. Vorrà rifarsi (con gli interessi) domani sera per ribadire ancora una volta che grande errore ha fatto il Napoli a lasciarselo scappare anni fa, quando era ancora un ragazzino e quando fu la Juventus ad arrivare per prima convincendolo a fare la valigia e trasferirsi a Torino. Il resto della sua storia è cosa nota a tutti. I gol, la Scarpa d’Oro, le esperienze all’estero e la vittoria dell’Europeo nell’estate 2021, con un’altra maglia azzurra, quella dell’Italia con Lorenzo Insigne al suo fianco.