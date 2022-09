Il mercato delle italiane tra rivoluzioni e grandi ritorni

Il mercato del Napoli era iniziato male con le partenze di tanti pilastri del passato per la scadenza del contratto e la cessione di Koulibaly, ma Giuntoli ha saputo investire sul mercato puntano su profilo giovani come Kim, Ostigard, Raspadori e Kvaratskhelia. La Juventus ha puntato sull’esperienza di Pogba, Di Maria e l’usato garantito di Arek Milik, mentre la Roma ha alzato il tasso tecnico con gli arrivi di Dybala, Belotti, Wijnaldum e Matic. L’Inter ha riaccolto Lukaku e blindato Skriniar, mentre il Milan ha investito sul talento del classe 2001 Charles De Ketelaere. Le neopromosse hanno scelto di diventare protagoniste del mercato anche loro e se il Monza cambia 9 undicesimi della formazione titolare spendendo e ufficializzando acquisti anche sul gong finale, la Salernitana riprende Bonazzoli e chiude i colpi Piatek e Dia, ma anche Candreva non è male. Il Lecce, invece, punta sui giovani e sul desiderio di rilanciarsi di Umtiti. In chiaroscuro il mercato del Verona, che perde tutti i pilastri in attacco della scorsa stagione e Casale, senza sforzarsi di sostituirli al meglio. Incognita importante il mercato del Sassuolo, che ha guadagnato tanto dalle cessioni di Raspadori e Scamacca, ma i giovani arrivati dovranno essere accompagnati da Dionisi per rispondere presente quanto prima.

Fonte: Il Mattino