Il CorrSport vota il mercato azzurro, ecco tutta la rosa

Le pagine odierne del CdS oggi hanno dato il voto al mercato del Napoli che è sul 7,5. Indubbiamente gli addii di Ospina, Koulibaly, Fabian Ruiz, Mertens e Insigne hanno lasciato un vuoto incolmabile, tra esperienza e gol pesanti. Dall’altro però sono arrivati Kim, Ndombele, Raspadori e Kvaratskelia a rendere la rosa più ampia. Senza dimenticare anche l’arrivo dei vari Ostigard, Olivera e Simeone. E’ mancata la classica ciliegina sulla torta, ovvero Navas, ma in questo caso il club azzurro non poteva fare molto, se non attendere notizie positive per la buonuscita, mai arrivata. Ora la palla passa a Spalletti per trovare la soluzione migliore e lottare fino alla fine per la zona Champions.

La Redazione