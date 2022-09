G. Ursino, ex DS Crotone: “Il Napoli ha abbassato il monte ingaggi con un alta competitività”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: “Il mercato di Napoli e Salernitana mi ha convinto molto. Soprattutto quello dei granata, che è stato molto positivo. Il Napoli è stato bravo ad abbassare il monte ingaggi e a tenere comunque alta la competitività. Riuscirà a lottare per lo Scudetto anche quest’anno. La mancanza più pesante sarà quella di Koulibaly, ma chi è arrivato sopperirà certamente. Conosco Giuntoli, ha preso i calciatori che voleva. Ha fatto davvero un ottimo lavoro. Nicola e la Salernitana? Al loro mercato do un voto alto, hanno costruito una squadra attrezzata con calciatori ideali per una salvezza tranquilla. Conoscendo l’allenatore, questa è una squadra che può arrivare anche a metà classifica. Nicola non è solo un salvatore, è un tecnico preparato e straordinario dal punto di vista psicologico. Può aspirare ad una carriera molto più importante e potrà farlo costruendo un ciclo di livello lì a Salerno.”

Fonte: Radio Punto Nuovo