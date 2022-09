G. Ursino, ex DS Crotone: “Campionato in tre fasi. Molta differenza tra vertice e altre”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giuseppe Ursino, ex direttore sportivo del Crotone: “L’attacco della Salernitana? Gasperini mi diceva sempre che una squadra forte deve avere gli attaccanti bravi. Ed è così: con i 5 cambi, un reparto offensivo di livello può salvarti. Dia mi piace tantissimo, De Sanctis è stato bravissimo nel costruirla seguendo le necessità e le idee di Nicola. La Serie A? È un campionato particolare, a novembre ci sarà una pausa difficile per tutti. Chi fa punti adesso, sono tutti punti pesanti. Sarà un campionato diviso in tre parti: vedo molta differenza tra le prime 7-8 e le altre. Per la lotta salvezza, invece, vedo tanto equilibrio”.

Fonte: Radio Punto Nuovo