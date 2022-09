F. Focolari, giornalista: “Ci sono alcune cose che non mi convincono nel mercato”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Furio Focolari, giornalista: “Voto al mercato del Napoli e della Lazio? Ci sono alcune cose che non mi convincono. I biancocelesti hanno comprati tanti calciatori che ha voluto e chiesto Sarri, ma poi non giocano. Gente come Gila, Casale, Marcos Antonio. Li ha voluti Sarri, ma restano in panchina. Gli azzurri invece mi creano delle perplessità nella fase difensiva, nonostante degli arrivi molto importanti lì davanti. E già nella goleada di Verona, ebbi parecchi dubbi. Il Napoli però è fortissimo in attacco: Raspadori può diventare un crack, per me deve essere titolare. Kvaratskhelia anche, si è un po’ arenato con Fiorentina e Lecce, ma ha doti straordinarie. Fossi in Sarri mi preoccuperei molto della fase offensiva del Napoli. Gli azzurri sono una squadra strana: prima fanno grandi cose e poi si perdono in un bicchiere d’acqua. La prova della Lazio sarà importante per entrambe.”

Fonte: Radio Punto Nuovo