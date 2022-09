Due le motivazioni per cui è saltato l’affare Navas-Napoli

Il mercato calcistico estivo si è ormai concluso, ed ora c’è solo da lavorare in vista della stagione cominciata ormai da quattro giornate. Fino a ieri però, il Napoli era ancora in trattativa per l’arrivo di Keylor Navas, portiere del PSG, e stando a quanto riportato da Repubblica, due sono le motivazioni per cui l’affare è saltato. : “La prima: la sua volontà di non rinunciare ad un euro dei 18 milioni previsti dal suo contratto con il Psg fino al 2024. La seconda: l’accordo per la famosa “ buonuscita” con il club transalpino si è arenato da qualche giorno e neanche i tentativi di ieri mattina sono bastati a sbloccare la situazione”