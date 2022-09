Domani Piotr incontra Sarri, Zielinski gli deve tanto

Sembra un altro eppure è sempre lo stesso. Piotr Zielinski sta riconquistando quella fiducia nel tempo smarrita: non gliel’aveva negata Spalletti, era stato lui a ritrovarsi al centro di un vortice d’insicurezze che in campo si traducevano in prestazioni distanti dai suoi standard. L’avvio di stagione è promettente, il gol al Verona un buon inizio, i due assist col Monza la conferma di un calciatore ritrovato, l’ottimo impatto col Lecce l’ennesimo segnale rassicurante unito al ritorno all’antico, mezzala da 4-3-3, per non perdersi più. Domani ritroverà Sarri, a lui deve tanto, potevano riabbracciarsi alla Lazio ma non c’è mai stata una vera e propria trattativa: aveva costi per Lotito proibitivi e con Milinkovic blindato per lui non ci sarebbe stato posto. Al West Ham, invece, non ha mai aperto, nonostante la corte inglese con proposte anche allettanti al Napoli. Fonte: CdS