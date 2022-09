CdM – Lazio-Napoli, le probabili formazioni, resta solo un dubbio

Domani sera all’Olimpico, si affronteranno la Lazio ed il Napoli per la quinta giornata di campionato di Serie A, Il Corriere del Mezzogiorno ipotizza le probabili formazioni che scenderanno in campo, con un unico enigma. “Spalletti ha analizzato la partita contro il Lecce a Radio Kiss Kiss Napoli: «Si va avanti per la nostra strada nonostante il passo falso. Abbiamo fatto meglio nel secondo tempo perché abbiamo ripreso il pallino in mano, ritrovato le distanze, tenuto la squadra più corta in costruzione. Abbiamo sbagliato qualche imbucata quando siamo arrivati al limite dell’area e siamo stati anche sfortunati in quelle 2-3 palle che abbiamo buttato in area di rigore». È probabile che domani all’Olimpico si riparta dai «titolarissimi» delle prime tre giornate di campionato, con un ballottaggio aperto tra Lozano e Politano”.