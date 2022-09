Calzona, neo ct Slovacchia: “Non è stato facile lasciare il posto di assistente a Napoli”

L’ex collaboratore di Sarri e Spalletti, Francesco Calzona, nuovo tecnico della Slovacchia, ha parlato in conferenza stampa di presentazione. “E’ stata una decisione importante, volevo entrare nel grande calcio. Non è stato facile lasciare il posto di assistente a Napoli dove ho avuto ottimi rapporti e grande collaborazione, ma la chiamata della Slovacchia era irrinunciabile. Hamsik? Ho un rapporto meraviglioso con lui, abbiamo lavorato insieme per 3 anni a Napoli. Lo rispetto come persona e sono contento che mi abbia consigliato. E’ stato un privilegio lavorare con Sarri, Spalletti e Di Francesco, mi hanno dato tanto. Non ho paura di questa sfida e sono convinto che avremo successo. Lo scorso anno ho rifiutato una panchina di Serie A per restare a Napoli, ma questa volta non potevo dire di “no”. Come l’hanno presa a Napoli? Ho già molti nemici lì… Ma no, scherzo, l’hanno presa in maniera positiva. Mi volevano ancora al Napoli e quando gliel’ho detto ho passato una settimana. Poi a poco a poco l’hanno accettato e ora i rapporti stanno tornando alla normalità. Lobotka? Mi piace molto, è un leader tranquillo, un po’ come Hamsik”.