Appena arrivato e già premiato, sarà Kvaratskhelia il Giocatore del Mese

Kvicha Kvaratskhelia, neo acquisto del Napoli, appena approdato in Serie A si è subito messo in mostra con le sue doti, nonostante la giovane età. Ed a lui, i suoi colleghi hanno deciso di conferire il Premio di Giocatore del Mese, come riportato da l’Ultimo Uomo. “I suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del Mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic”.