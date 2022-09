AMICHEVOLE FEMMINILE – Il Como Women giocherà in Svizzera contro lo Young Boys

Nonostante il primo weekend di settembre sia riservato alla sosta per gli impegni con le nazionali il Como Women non si ferma. Nella giornata di oggi- venerdì 2 settembre – è in programma un’amichevole a Berna, contro lo Young Boys. La squadra della capitale svizzera milita in Women’s Super League, la massima divisione del campionato elvetico, ed è detentrice di ben 11 campionati e 15 coppe nazionali (record svizzero). Attualmente il club giallonero occupa la terza posizione in classifica, dopo due giornate di campionato disputate.

Il Como Women, dal canto suo, dopo una sola giornata di Serie A, prepara la sua seconda gara di campionato: la trasferta di domenica 11 settembre contro la Fiorentina. La formazione di Sebastian de la Fuente si presenterà a Berna con 8 giocatrici assenti, a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Mancheranno, infatti, Mária Korenčiová, Darya Kravets, Vlada Kubassova ed Emma Lipman, convocate dalle nazionali maggiori rispettivamente di Slovacchia, Ucraina, Estonia e Malta. Le quattro più giovani, invece, saranno impegnate in amichevoli internazionali con le selezioni giovanili: Chiara Beccari e Matilde Pavan (Italia U19), Beatrice Beretta (Italia U23), Malin Brenn (Norvegia U23). La gara di domani alle ore 15.30 sarà un test importante in preparazione alla gara contro la Fiorentina di Patrizia Panico, che ha trionfato per 3-1 contro il Milan al Vismara alla prima di campionato.

L’amichevole contro lo Young Boys segnerà anche il ritorno in Svizzera di Nina Stapelfeldt e Federica Cavicchia, compagne di squadra nel Lucerna dal 2016 al 2018. Le due calciatrici svizzere hanno saltato la prima giornata di campionato a causa di qualche lieve problema fisico, ma potrebbero tornare a disposizione dell’allenatore Sebastian de la Fuente già per l’amichevole contro le giallonere.

Fonte: Ufficio stampa Angelo Frusciante Como Women