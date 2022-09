Fiore, ex Lazio: “Pronostico Lazio-Napoli? Mi aspetto una gara con tanti gol”

Stefano Fiore, ex calciatore della Lazio, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Commento sulla Lazio di Sarri? “Si intravede l’impronta sarriana, soprattutto per il modo di stare in campo dei calciatori. C’è rammarico per la partita di Genova, si tratta di due punti persi. I biancocelesti potevano essere più concreti, ma è in questo difetto che si può scorgere il marchio del tecnico italiano. Ci si aspetta una Lazio protagonista quest’anno”.

Pronostico Lazio-Napoli? “Mi aspetto una gara con tanti gol, non escludo un pareggio. Sono le due squadre che propongono il miglior calcio in Italia”.