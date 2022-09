Spalletti: Il Mattino più duro nel giudizio rispetto al CdS (Voti)

Spalletti (CdS) 5,5 – Costruisce un Napoli che fa fatica e all’intervallo lo cambia, tornando alle certezze Lobotka e Zielinski. Certo, la squadra si ritrova, cresce ma non è nottata.

Spalletti (Mattino) 5

Le scelte iniziali non convincono. E infatti si autoflagella da solo e nell’intervallo scombussola ogni cosa. Le sue scelte coraggiose dell’inizio non lo premiano, troppi cambi e troppi fuori forma. Si aggrappa alla tradizione con Lobotka e le cose vanno meglio e non poco quando si mette con il regista. Poca qualità nella costruzione del gioco. Le prova tutte ma non rompe il catenaccio leccese.