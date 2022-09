Sei, i cambi di Spalletti rispetto a Firenze: debutto dall’inizio molto positivo per Olivera e Ostigard (assoluto) al fianco di Kim; e poi per Ndombelé e Raspadori. Kvara va in panchina: una rivoluzione. Una metamorfosi annunciata in vista di una serie di partite a perdifiato che in una settimana vedrà la squadra impegnata prima con la Lazio all’Olimpico (sabato) e poi ancora al Maradona in Champions con il Liverpool (mercoledì).

Fonte: CdS