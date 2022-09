Nell’ultimo giorno di mercato, il Napoli per quanto concerne le entrate, non ha molto da dire, quindi ci si concentra nelle uscite. Il club azzurro sta per cedere, come conferma il sito di Gianluca Di Marzio, Adam Ounas al Lille. La novità è la formula, 3 milioni + bonus e la percentuale del 40% della futura rivendita alla società partenopea. Manca solo l’ufficialità però il franco-algerino sta per tornare in Ligue 1.

La Redazione