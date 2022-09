Il mercato del Napoli in entrata è terminato, ora si pensa alle cessioni. Ounas in questo momento è in volo per la Francia per le visite mediche e la firma al Lille. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio il classe 2003 Giuseppe Ambrosino è vicinissimo al passaggio in prestito al Como. Per il ragazzo di Procida l’occasione per misurarsi in una squadra dove milita tra gli altri l’esperto Fabregas e in attacco Cutrone.

La Redazione