SERIE C FEMMINILE – Barbato, Capolupo e De Simone all’Independent

Arianna Barbato Classe 1991 Centrocampista: "Felice ed entusiasta della riconferma e sono carica per questo nuovo anno! Sono certa che per le qualità che abbiamo ma soprattutto se sapremo essere unite , potremmo toglierci tante soddisfazioni. Insieme si va più lenti , ma si arriva più lontani ".

Lucia Capolupo Difensore Classe 2002.

Inizia a giocare a 14 anni con il futsal, nel 2016-2017 nella Grimaldi in serie C2, dal 2017 al 2019 con la salernitana 1970 in serie A2. Dal 2019 poi inizia l’esperienza nel calcio a 11 con la primavera del Napoli Carpisa Femminile per tre anni consecutivi dove dimostra di essere uno degli elementi più validi. Quest’anno anno il salto di categoria in serie C con i colori dell’Independent.

Le sue prime parole: “Per me è un anno importante e di continua crescita e sono contenta di iniziare questa nuova esperienza con l‘Independent che ha mostrato interesse nei miei confronti. Sono pronta a impegnarmi e aiutare la squadra.” Di lei ci parla Mr. Aielli: “Abbiamo insistito tanto per cercare di avere con Lucia quest’anno. È una ragazza che ha gamba, ha fame e soprattutto è professionale. Sono molto contento che abbia sposato la causa, sta già dimostrando di valere molto, ma sa bene che non deve mai accontentarsi”. ————————————————————————————————————————————-

Raffaella De Simone Centrocampista Classe 2003

Inizia a 11 anni in Germania e per 5 anni gioca nella stessa squadra alla sgv Nürnberg Fürth. Passa al Norimberga per un anno per poi ritornare nella vecchia squadra di provenienza. Al rientro in Italia ha una breve parentesi al Dream Team ed eccola all’Independent pronta e carica. Le sue prime parole: “Sono molto felice di intraprendere questa nuova avventura con l’independent, specialmente dopo molti anni fuori, dopo l’ultimo anno di alti e bassi ho bisogno di riscatto e di togliermi qualche sassolino dalle scarpe, ringrazio lo staff che dal primo giorno mi ha supportato ed il Presidente “ Mr. Aielli su De Simone: “Raffaella è una ragazza che ha una forza fisica spaventosa, ma che nemmeno lei sa di avere realmente. Sono convinto che si toglierà parecchie soddisfazioni, è una mia scommessa, sono contento stia con noi quest’anno.”

Fonte: Independent facebook