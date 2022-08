SERIE A – Napoli-Lecce 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli, dopo il pari contro la Fiorentina, non va oltre l’1-1 interno contro il Lecce. Mister Spalletti fa sei cambi e la manovra all’inizio ne risente. I salentini hanno l’occasione per passare in vantaggio, ma Meret neutralizza il rigore di Colombo. Dopo due minuti gli azzurri passano in vantaggio con Elmas che da pochi bassi batte Falcone. I salentini però pareggiano con una prodezza di Colombo, tiro sotto l’incrocio. Nella ripresa Spalletti mischia le carte e con i titolari è tutta un’altra musica. Politano sfiora il gol, tiro che esce di un soffio. Poi Lozano, parata di Falcone e infine Osimhen spreca due volte di testa, una era abbastanza semplice. Un pari per il Napoli e passi indietro sul piano del gioco e della manovra. Sabato la sfida contro la Lazio e ci vorrà un altro approccio per uscire con un buon risultato. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Meret 6,5 – E’ stata in parte la sua serata, dove ha parato il rigore a Colombo, ma nulla ha potuto sul gol dell’ex Primavera del Milan. Può essere lo switch per la stagione, peccato solo il risultato finale.

Kim 6,5 – In una serata non facile per la difesa, il sud-coreano è come sempre stato attento e diligente. E’ chiaro che servono altri test, ma sembra che la strada intrapresa è quella giusta.

Ostigard 6 – Era al debutto stagionale con la maglia del Napoli, ma grinta e volontà non mancano. Meglio nella ripresa dove cerca anche la rete dalla distanza.

Olivera 6 – Rispetto a qualche settimana fa il terzino sinistro è apparso più in palla e con una condizione migliore. Ottima la diagonale difensiva su Strefezza.

Lobotka 6,5 – Lo slovacco è entrato nella ripresa ed è stata tutt’altra musica in mezzo al campo. Corre in tutte le zone del campo e fa anche alcuni passaggi a tagliare la difesa avversaria. Perchè non dall’inizio?

Politano 6,5 – Nel primo tempo fa tutto l’esterno ex di Inter e Sassuolo. Prima impegna Falcone, poi fa l’assisto per la rete di Elmas. Sfiora la rete nella ripresa, dove la palla esce di un niente.

Lozano 6 – Il messicano entra con un piglio diverso dalla sfida contro la Fiorentina. Sfiora la rete e mette un paio di buoni cross in area. Gli manca il gol, ma la strada è quella giusta.

Flop

Di Lorenzo 4,5 – E’ raro mettere il capitano tra i peggiori, ma stasera Banda lo ha messo davvero in grande difficoltà, più di Sottil. Sembra ancora lontano dalla migliore condizione.

Ndombele 5 – L’ex di Lione e Tottenham ci mette anche la giusta voglia ed un paio di giocate, ma non è ancora al top della forma. Commette l’ingenuità del rigore che per fortuna Meret para. Deve ritrovare la migliore condizione.

Raspadori 5 – Era al suo esordio in casa l’ex del Sassuolo, ma non è stato coinvolto da una manovra troppo lenta e prevedibile e gli spazi erano intasati. Non è colpa sua, ma certamente poteva fare di più.

Kvaratskelia 5,5 – Il georgiano entra bene in partita, ma poi, come con la Fiorentina, si incaponisce nel dribbling e perde di lucidità. Deve essere meno frenetico e più deciso.

Osimhen 4,5 – Il bomber nigeriano nel primo tempo è stato avulso dalla manovra, senza mai incidere. Nella ripresa ha due palle gol, dove una non ci mette la giusta determinazione e l’altra è sfortunato. Mercato finito potrà tornare a pensare la maglia azzurra. ù

All. Spalletti 4,5 – Contro il Lecce il mister decide di mandare in campo molti dei nuovi, ma a livello tattico la squadra ha fatto fatica. Ingresso dei titolari e si vede sprazzo di manovra. Il tecnico di Certaldo stasera ha rischiato troppo e non è andata come sperava.

A cura di Alessandro Sacco